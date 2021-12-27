Півзахисник Металіста 1925 Дмитро Кравченко отримав вирок суду у справі дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої він у стані алкогольного сп'яніння протаранив три авто.

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25-річний гравець оштрафований на 340 (!!!) гривень, повідомляє Telegram-канал Труха Харків. Також футболіста зобов'язали виплатити судовий збір в розмірі 420 гривень. Фрунзенський районний суд Харкова визнав його винним в адміністративному правопорушенні за 124 статтею КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів і т. д.).

При цьому суд звільнив Кравченка від відповідальності за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння). Окрім цього, матеріали передані у клуб Металіст 1925 з вимогою провести заходи з громадського впливу на правопорушника.

Нагадаємо, вночі 28 жовтня 2020 року у Харкові на проспекті Льва Ландау Кравченко спричинив жахливу автотрощу – внаслідок зіткнення були понівечені три автівки та автомобіль самого футболіста. Півзахисник Металіста 1925 був у стані алкогольного сп'яніння – драгер показав 1,85 проміле алкоголю в крові, що в 9 разів перевищує допустиму норму.

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