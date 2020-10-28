"Ночью 28 октября 2020 в Харькове на проспекте Льва Ландау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием футболиста ФК Металлист 1925 Дмитрия Кравченко.

Полузащитник Металлиста 1925 протаранил три авто в состоянии алкогольного опьянения – фото жуткого ДТП

Находясь за рулем собственного транспортного средства, Кравченко не выбрал безопасный скоростной режим и допустил наезд на защитный строительный забор, который находился непосредственно на проезжей части и не был должным образом освещен. При этом, игрок находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП никто не пострадал, а на Дмитрия Кравченко был составлен административный протокол.

ФК Металлист 1925 инициирует внутреннее служебное расследование в отношении вышеупомянутого события и заявляет, что к Дмитрию Кравченко будут применены соответствующие штрафные санкции, которые прописаны в контрактной сделке", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, Кравченко попал в ужасное ДТП в Харькове – четыре машины были изуродованы, а сам хавбек находился в состоянии алкогольного опьянения. Драгер показал 1,85 промилле алкоголя в крови, что в 9 раз превышает норму.

"Шахтар витиснув максимум": хто зупинив Інтер, Лукаку міг розраховувати на пенальті, а з Тайсоном будемо прощатися