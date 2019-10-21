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Хавбек Марселя Лопес признался, что Барселона чуть не погубила его карьеру

21:25 62 Читати українською
Хавбек Марселя Лопес признался, что Барселона чуть не погубила его карьеру
Максим Лопес / Фото ФК Марсель

Полузащитник Марселя Максим Лопес рассказал поучительную историю, которая может стать уроком для всех молодых футболистов.

"После окончания моего первого сезона в Марселе спортивный директор Барселоны поговорил с моим представителем. Он сказал, что они заинтересованы в моем приглашении, если я проведу еще один хороший сезон.

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Это все изменило, я потерялся на полгода. Я был юным парнем, я только провел свой первый сезон. Все понимают, что такое Барселона, ты начинаешь много себе представлять. Тогда я просто не узнавал себя. Это было испытанием, которое сделало меня сильнее.

Это правда, что прошлым летом были контакты с Севильей. Но когда твой клуб отклоняет предложение в 15 млн евро, это льстит. Значит, они рассчитывают на тебя и считают тебя важной частью команды", – цитирует Лопеса AS.

В текущем сезоне чемпионата Франции 21-летний Лопес провел 8 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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Франция Максим Лопес Максим Лопес Трансферы Барселоны Марсель Марсель Барселона Барселона
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