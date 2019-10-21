Хавбек Марселя Лопес признался, что Барселона чуть не погубила его карьеру

Полузащитник Марселя Максим Лопес рассказал поучительную историю, которая может стать уроком для всех молодых футболистов.

"После окончания моего первого сезона в Марселе спортивный директор Барселоны поговорил с моим представителем. Он сказал, что они заинтересованы в моем приглашении, если я проведу еще один хороший сезон.

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Это все изменило, я потерялся на полгода. Я был юным парнем, я только провел свой первый сезон. Все понимают, что такое Барселона, ты начинаешь много себе представлять. Тогда я просто не узнавал себя. Это было испытанием, которое сделало меня сильнее.

Это правда, что прошлым летом были контакты с Севильей. Но когда твой клуб отклоняет предложение в 15 млн евро, это льстит. Значит, они рассчитывают на тебя и считают тебя важной частью команды", – цитирует Лопеса AS.

В текущем сезоне чемпионата Франции 21-летний Лопес провел 8 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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