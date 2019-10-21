Хавбек Марселя Лопес зізнався, що Барселона ледь не занапастила його кар'єру

Півзахисник Марселя Максім Лопес розповів повчальну історію, яка може стати уроком для всіх молодих футболістів.

"Після закінчення мого першого сезону в Марселі спортивний директор Барселони поговорив з моїм представником. Він сказав, що вони зацікавлені в моєму запрошенні, якщо я проведу ще один хороший сезон.

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Це все змінило, я загубився на півроку. Я був юним хлопцем, я тільки провів свій перший сезон. Всі розуміють, що таке Барселона, ти починаєш багато собі уявляти. Тоді я просто не впізнавав себе. Це було випробуванням, яке зробило мене сильнішим.

Це правда, що минулого літа були контакти з Севільєю. Але коли твій клуб відхиляє пропозицію в 15 млн євро, це лестить. Значить, вони розраховують на тебе і вважають тебе важливою частиною команди", – цитує Лопеса AS.

В поточному сезоні чемпіонату Франції 21-річний Лопес провів 8 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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