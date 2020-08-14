Хавбек Интера: У Шахтера более техничные нападающие, чем у Байера – с ними могут возникнуть проблемы

"Это важный матч против сильной команды, которую мы внимательно изучим на этой неделе. В Шахтере огромное количество талантливых футболистов. Мы должны хорошо подготовиться и выполнять указания тренера.

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У Шахтера более техничные нападающие, чем у Байера, очень быстрые, с ними могут возникнуть проблемы. Однако мы знаем, как создать проблемы сопернику. Стадия состоит из одного матча, поэтому нужно подходить к поединку с полной ответственностью. У нас есть все необходимое, чтобы пройти дальше", – цитирует Гальярдини издание Sky Sport Italia.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы Шахтер уверенно победил швейцарский Базель со счетом 4:1. Интер в свою очередь одолел Байер (2:1) и уже 17 августа в Дюссельдорфе встретится с "горняками" в полуфинале турнира. Начало матча в 22:00.

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