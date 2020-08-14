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Хавбек Інтера: У Шахтаря технічніші нападники, ніж у Байєра – з ними можуть виникнути проблеми

17:50 - Читать на русском
Хавбек Інтера: У Шахтаря технічніші нападники, ніж у Байєра – з ними можуть виникнути проблеми
Шахтар / ФК Шахтар

Півзахисник Інтера Роберто Гальярдіні поділився очікуваннями від півфінального поєдинку Ліги Європи проти Шахтаря.

 

"Це важливий матч проти сильної команди, яку ми уважно вивчимо цього тижня. У Шахтарі величезна кількість талановитих футболістів. Ми повинні добре підготуватися і виконувати вказівки тренера.

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У Шахтаря технічніші нападники, ніж у Байєра, дуже швидкі, з ними можуть виникнути проблеми. Проте ми знаємо, як створити проблеми супернику. Стадія складається з одного матчу, тому потрібно підходити до поєдинку з повною відповідальністю. У нас є все необхідне, щоб пройти далі", – цитує Гальярдіні видання Sky Sport Italia.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар впевнено переміг швейцарський Базель з рахунком 4:1. Інтер у свою чергу здолав Байєр (2:1) і вже 17 серпня у Дюссельдорфі зустрінеться з "гірниками" у півфіналі турніру. Початок матчу о 22:00.

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Шахтар Шахтар Інтер Інтер Ліга Європи Інтер - Шахтар Роберто Роберто Гальярдіні Байєр Байєр
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