Хавбек Інтера: У Шахтаря технічніші нападники, ніж у Байєра – з ними можуть виникнути проблеми

"Це важливий матч проти сильної команди, яку ми уважно вивчимо цього тижня. У Шахтарі величезна кількість талановитих футболістів. Ми повинні добре підготуватися і виконувати вказівки тренера.

Інтер – Шахтар: легенда "гірників" оцінив перспективи підопічних Каштру у півфіналі Ліги Європи

У Шахтаря технічніші нападники, ніж у Байєра, дуже швидкі, з ними можуть виникнути проблеми. Проте ми знаємо, як створити проблеми супернику. Стадія складається з одного матчу, тому потрібно підходити до поєдинку з повною відповідальністю. У нас є все необхідне, щоб пройти далі", – цитує Гальярдіні видання Sky Sport Italia.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар впевнено переміг швейцарський Базель з рахунком 4:1. Інтер у свою чергу здолав Байєр (2:1) і вже 17 серпня у Дюссельдорфі зустрінеться з "гірниками" у півфіналі турніру. Початок матчу о 22:00.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи