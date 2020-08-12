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Интер – Шахтер: легенда "горняков" оценил перспективы подопечных Каштру в полуфинале Лиги Европы

13:22 - Читати українською
Интер – Шахтер: легенда "горняков" оценил перспективы подопечных Каштру в полуфинале Лиги Европы
Шахтер – Базель / ФК Шахтер

Бывший форвард Шахтера Олег Матвеев поделился ожиданиями от полуфинального противостояния экс-одноклубников с миланским Интером.

2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
75’ Алан Патрик
88’ Додо
 
Рики ван Вольфсвинкель 90+2’
2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
75’ Алан Патрик
88’ Додо
90+2’ Рики ван Вольфсвинкель

"Жду от "горняков" в матче с Интером такой же качественной и интересной игры, как в поединке против Базеля. В полуфинале уже не имеет значения, с кем играть, с Интером, с Севильей или с Манчестер Юнайтед.

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Фаворитов на этой стадии нет. Считаю, что в поединке с серебряным призером чемпионата Италии у Шахтера равные шансы на выход в финал Лиги Европы", – сказал Матвеев в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы Шахтер уверенно победил швейцарский Базель со счетом 4:1. Интер в свою очередь одолел Байер (2:1) и уже 17 августа в Дюссельдорфе встретится с "горняками" в полуфинале турнира. Начало матча в 22:00.

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