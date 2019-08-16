Хавбек ЦСКА (София) Митков: Арбитры не назначили стопроцентный пенальти в ворота Зари

Молодой полузащитник ЦСКА Митко Митков прокомментировал поражение от Зари в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

"Наше разочарование огромно. Мы выходили победить, но судьи не дали нам пробить стопроцентный пенальти. К тому же после красной карточки все значительно усложнилось.

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Ощущения от игры в еврокубках? Все играют быстрее и более интенсивно. После поражения я не верю, что можно говорить о чем-то положительном", – цитирует Миткова Topsport.

Напомним, Заря минимально победила ЦСКА (София) в Лиге Европы благодаря голу Русина и прошла в следующий раунд турнира. В первом тайме главный арбитр матча не назначил пенальти в ворота луганчан за игру рукой Богданом Михайличенко.

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