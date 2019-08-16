toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ - ЦСКА СОФИЯ АЗ - МАРИУПОЛЬ

Хавбек ЦСКА (София) Митков: Арбитры не назначили стопроцентный пенальти в ворота Зари

11:50 2 Читати українською
Хавбек ЦСКА (София) Митков: Арбитры не назначили стопроцентный пенальти в ворота Зари
Митко Митков против Зари / ЦСКА

Молодой полузащитник ЦСКА Митко Митков прокомментировал поражение от Зари в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

89’ Назарий Русин
90’ Назарий Русин
 
Иван Турицов 22’
22’ Иван Турицов
89’ Назарий Русин
90’ Назарий Русин

"Наше разочарование огромно. Мы выходили победить, но судьи не дали нам пробить стопроцентный пенальти. К тому же после красной карточки все значительно усложнилось.

Заря – ЦСКА София – 1:0 – видео гола и обзор матча

Ощущения от игры в еврокубках? Все играют быстрее и более интенсивно. После поражения я не верю, что можно говорить о чем-то положительном", – цитирует Миткова Topsport.

Напомним, Заря минимально победила ЦСКА (София) в Лиге Европы благодаря голу Русина и прошла в следующий раунд турнира. В первом тайме главный арбитр матча не назначил пенальти в ворота луганчан за игру рукой Богданом Михайличенко.

Зоря перемогла ЦСКА Софія: футбол Скрипника не працює, Михайліченко та Русин виділяються, а Шевченко рятує плей-офф ЛЄ

blog_ava
Заря победила ЦСКА София: футбол Скрипника не работает, Михайличенко и Русин выделяются, а Шевченко спасает плей-офф ЛЕ
02:00
1118
Теги
Заря Заря ЦСКА София ЦСКА София Лига Европы Заря - ЦСКА София Митко Митков Митко Митков
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
6
мин
Металлист 1925
19:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук