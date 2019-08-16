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Хавбек ЦСКА (Софія) Мітков: Арбітри не призначили стовідсотковий пенальті у ворота Зорі

11:50 162 Читать на русском
Хавбек ЦСКА (Софія) Мітков: Арбітри не призначили стовідсотковий пенальті у ворота Зорі
Мітко Мітков проти Зорі / ЦСКА

Молодий півзахисник ЦСКА Мітко Мітков прокоментував поразку від Зорі у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

89’ Назарій Русин
90’ Назарій Русин
 
Іван Туріцов 22’
22’ Іван Туріцов
89’ Назарій Русин
90’ Назарій Русин

"Наше розчарування величезне. Ми виходили перемогти, але судді не дали нам пробити стовідсотковий пенальті. До того ж після червоної картки все значно ускладнилося.

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Відчуття від гри у єврокубках? Тут всі грають швидше і більш інтенсивно. Після поразки я не вірю, що можна говорити про щось позитивне", – цитує Міткова Topsport.

Нагадаємо, Зоря мінімально перемогла ЦСКА (Софія) у Лізі Європи завдяки голу Русина та пройшла у наступний раунд турніру. У першому таймі головний арбітр матчу не призначив пенальті у ворота луганців за гру рукою Богданом Михайліченком.

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Зоря Зоря ЦСКА Софія ЦСКА Софія Ліга Європи Зоря - ЦСКА Софія Мітко Мітков Мітко Мітков
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