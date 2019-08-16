Хавбек ЦСКА (Софія) Мітков: Арбітри не призначили стовідсотковий пенальті у ворота Зорі

Молодий півзахисник ЦСКА Мітко Мітков прокоментував поразку від Зорі у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"Наше розчарування величезне. Ми виходили перемогти, але судді не дали нам пробити стовідсотковий пенальті. До того ж після червоної картки все значно ускладнилося.

Зоря – ЦСКА Софія – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Відчуття від гри у єврокубках? Тут всі грають швидше і більш інтенсивно. Після поразки я не вірю, що можна говорити про щось позитивне", – цитує Міткова Topsport.

Нагадаємо, Зоря мінімально перемогла ЦСКА (Софія) у Лізі Європи завдяки голу Русина та пройшла у наступний раунд турніру. У першому таймі головний арбітр матчу не призначив пенальті у ворота луганців за гру рукою Богданом Михайліченком.

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