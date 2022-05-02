Американский полузащитник Черноморца Хорхе Эрнандес стал игроком Мехелена, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Самый дорогой легионер Черноморца будет выступать в составе чемпиона Казахстана

21-летний американец перешел в новую команду в статусе свободного агента и подписал с антверпенцами контракт сроком на 2 года с возможностью продления еще на год.

Напомним, Эрнандес перебрался в Черноморец из Лос-Анджелес Гелакси зимой, заключив с одесситами соглашение до 30 июня 2023 года. Легионер не успел дебютировать за украинскую команду в официальных матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, за Мехелен выступает украинский форвард Марьян Швед.

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