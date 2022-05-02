Американський півзахисник Чорноморця Хорхе Ернандес став гравцем Мехелена, повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.

Найдорожчий легіонер Чорноморця виступатиме у складі чемпіона Казахстану

21-річний американець перейшов у нову команду у статусі вільного агента і підписав з антверпенцями контракт терміном на 2 роки з можливістю продовження ще на рік.

Нагадаємо, Ернандес перебрався у Чорноморець з Лос-Анджелес Гелаксі взимку, уклавши з одеситами угоду до 30 червня 2023 року. Легіонер не встиг дебютувати за українську команду у офіційних матчах. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, за Мехелен виступає український форвард Мар’ян Швед.

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