Хавбек Чорноморця став одноклубником Шведа
Одеський клуб продовжує прощатися зі своїми гравцями.
Американський півзахисник Чорноморця Хорхе Ернандес став гравцем Мехелена, повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.
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21-річний американець перейшов у нову команду у статусі вільного агента і підписав з антверпенцями контракт терміном на 2 роки з можливістю продовження ще на рік.
Нагадаємо, Ернандес перебрався у Чорноморець з Лос-Анджелес Гелаксі взимку, уклавши з одеситами угоду до 30 червня 2023 року. Легіонер не встиг дебютувати за українську команду у офіційних матчах. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.
До слова, за Мехелен виступає український форвард Мар’ян Швед.
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