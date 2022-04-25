Самый дорогой легионер Черноморца будет выступать в составе чемпиона Казахстана
Хавбек одесситов Руди Пожег нашел себе новую команду.
Словенский полузащитник Черноморца Руди Пожег продолжит карьеру в Тоболе, сообщает официальный сайт казахского клуба.
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28-летний хавбек будет выступит в новой команде до 31 декабря 2022 года.
Пожег перешел в Черноморец зимой, подписав с "моряками" контракт до лета 2023 года и стал самым дорогим игроком одесситов (трансферная стоимость футболиста на момент трансфера по данным Transfermarkt составила 1 млн евро). Руди не успел сыграть за Черноморец ни в одном официальном матче, однако хорошо зарекомендовал себя на товарищеском турнире "Winter Cup".
Напомним, ранее "моряков" покинули Мартин Петков, Бека Вачиберадзе, Дуглас Бергквист, Борислав Цонев, Вандерсон и Георгий Цитаишвили.
К слову, Тобол – действующий чемпион Казахстана. В текущем сезоне после 7-ми туров идет в турнирной таблице пятым, имея в своем активе 11 очков.
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