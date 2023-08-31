Боснийский полузащитник Бешикташа Амир Хаджиахмедович высказался относительно дуэли с Динамо в борьбе за выход в групповой этап Лиги конференций.

"Мы одержали хорошую победу в первом поединке, но не показали всей своей силы. Попробуем сделать это в ответном матче. Будем стремиться снова победить, собираемся играть, не оглядываясь на результат, которого мы добились в Бухаресте.

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В определенной степени, в первом матче нам мешало качество газона. Оно оказалось ниже, чем мы того ожидали. Но это не оправдание, мы все равно должны были сыграть лучше. Уверен, на своем поле мы этого добьемся.

Сердце нашей команды – полузащита. Мы добились хорошего взаимопонимания на поле и сыгранности. Уверен, именно это прежде всего может стать залогом нашего успеха в четверг", – сказал Хаджиахмедович на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч между Бешикташем и Динамо состоится уже сегодня, 31 августа, в Стамбуле. Начало встречи в 20:00. Первый поединок завершился поражением киевлян со счетом 2:3.

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