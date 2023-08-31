Боснійський півзахисник Бешикташа Амір Хаджіахмедовіч висловився щодо дуелі з Динамо у боротьбі за вихід у груповий етап Ліги конференцій.

"Ми здобули гарну перемогу в першому поєдинку, але не показали всієї своєї сили. Спробуємо зробити це в матчі-відповіді. Будемо прагнути знову перемогти, збираємося грати, не озираючись на результат, якого ми домоглися в Бухаресті.

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Певною мірою, в першому матчі нам заважала якість газону. Вона виявилася нижчою, ніж ми того очікували. Але це не виправдання, ми все одно повинні були зіграти краще. Упевнений, на своєму полі ми цього доб'ємося.

Серце нашої команди – півзахист. Ми домоглися гарного взаєморозуміння на полі та зіграності. Упевнений, саме це насамперед може стати запорукою нашого успіху в четвер", – сказав Хаджіахмедовіч на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч між Бешикташем і Динамо відбудеться вже сьогодні, 31 серпня, у Стамбулі. Початок зустрічі о 20:00. Перший поєдинок завершився поразкою киян з рахунком 2:3.

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