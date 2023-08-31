Журналист и комментатор Игорь Цыганик поделился ожиданиями от повторной встречи украинской и турецкой команд в борьбе за выход в групповой этап Лиги конференций.

"Я неисправимый оптимист, хотя понимаю, что выезд в Стамбул будет чрезвычайно сложным для Динамо. Все же то, как киевляне сыграли второй тайм против Бешикташа в Бухаресте, вселяет надежду в положительный результат для нас.

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Если Динамо включится с первых минут против турок уже на их поле, то будут отличные шансы отличиться первыми, выровнять общий счет. В общем предполагаю обоюдно острую игру в исполнении обеих команд. Здесь может произойти что угодно, если даже вспомнить прошлогодний успех киевлян против Фенербахче. Пророчу проход Динамо в следующий раунд", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, в прошлом сезоне Динамо выбило Фенербахче из Лиги чемпионов (во 2-м туре квалификации) – дома киевляне расписали безголевую ничью, а на выезде одолели соперника со счетом 2:1.

К слову, поединок между Бешикташем и Динамо состоится уже сегодня, 31 августа, в Стамбуле. Начало встречи в 20:00. Первый матч завершился поражением киевлян со счетом 2:3.

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