Каталонці на своєму офіційному сайті оголосили про перехід хавбека у Лос-Анджелес Гелаксі. Особистий контракт розрахований на 3,5 роки.

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Зараз Барселона не отримає жодної компенсації, але прописала право зворотного викупу і 50% доходу від наступного продажу Рікі. Правила МЛС передбачають в одному клубі лише 3 "гравців-франшиз", яким дозволені підвищені зарплати. Пуч у цьому статусі доповнив двох інших зірок Гелаксі – Чічаріто і Дугласа Косту. Ймовірно, це підштовхнуло іспанця переїхати в США, хоча йому незабаром виповниться лише 23.

Додамо, що Пуч опинився в системі Барси 8 років тому. Півзахисника вважали одним з найкращих випускників Ла-Масії останнього періоду, але в першій команді він серйозно не закріпився – 2 голи і 3 асисти у 52 матчах.

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