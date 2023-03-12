Головний тренер Арсенала Мікель Артета не зрозумів рішення суддів у матчі проти Фулхема.

У 28 турі АПЛ Арсенал грав на виїзді проти Фулхема. "Каноніри" здобули впевнену перемогу над своїм суперником, забивши три голи. В доданий час Фабіу Вієйра отримав гарний пас від партнера і міг виходити віч-на-віч з голкіпером Фулхема, перечепившись за газон, він артистично впав.

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Курйозне падіння Вієйра в матчі Фулхем - Арсенал pic.twitter.com/onPgQ3UCZ4 — Nikita_Champion (@NikitKovalchuk) March 12, 2023

Падіння гравця справило враження на суддю зустрічі і він призначив штрафний удар. Головного тренера Арсенала Мікеля Артету таке рішення здивувало, а його реакція потрапила у трансляцію.

Arteta on Fabio Vieira tripping over which was guven as a foul #afc #FULARS pic.twitter.com/O5ClGPuF7q — Granit Xhaka (@Granitxhaka34_) March 12, 2023

Нагадаємо, що "каноніри" наразі очолюють турнірну таблицю АПЛ, маючи у своєму активі 66 очок. У 28 турі Арсенал зустрінеться з Крістал Пелас. Матч відбудеться 16 березня.

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