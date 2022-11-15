Анасс Зарури заменит Амина Харита в заявке сборной Марокко на чемпионате мира.

22-летний вингер Бернли Анасс Зарури отправится на чемпионат мира в Катар в составе сборной Марокко вместо игрока Марселя Амина Харита. Об этом информирует Foot Mercato.

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Харит получил травму колена в матче 15 тура чемпионата Франции с Монако, и выбыл на серьёзный срок.

Зарури родился в Бельгии, и даже играл за бельгийскую молодёжную команду. Поскольку этот вызов в сборную Марокко для него стал дебютным, игрок должен получить подписанный документ, разрешающий выступать за сборную Марокко у бельгийской футбольной ассоциации.

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