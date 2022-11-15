22-річний вінгер Бернлі Анасс Зарурі вирушить на чемпіонат світу до Катару у складі збірної Марокко замість гравця Марселя Аміна Харіта. Про це повідомляє Foot Mercato.

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Харіт отримав травму коліна в матчі 15 туру чемпіонату Франції з Монако і вибув на серйозний термін.

Зарурі народився в Бельгії, і навіть грав за бельгійську молодіжну збірну. Оскільки цей виклик до збірної Марокко для нього став дебютним, гравець має отримати підписаний документ, який дозволяє виступати за збірну Марокко у футбольної бельгійської асоціації.

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