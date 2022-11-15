Полузащитник Милана Браим Диас, права на которого принадлежат Реалу, имел шанс поехать на чемпионат мира в Катар.

Сборная Марокко экстренно ищет игрока, который заменит Амина Арита. Один из лидеров африканцев порвал крестообразные связи и рискует больше не выйти на поле в нынешнем сезоне.

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Именно поэтому федерация вновь обратилась к Браиму Диасу, как это уже было перед ЧМ-2018, сообщает Marca. Полузащитник на молодежном уровне играл за Испанию и даже имеет один поединок за первую сборную – спарринг против Литвы, в котором отличился голом.

Браим пока не закрывает двери для Марокко, но его целью остается пробиться в сборную Испании. Он хочет стать частью команды, которая будет бороться за выход на Евро-2024 и ЧМ-2026.