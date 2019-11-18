Харатин рассказал, что получал предложение играть за сборную Венгрии

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин заявил, что к нему обращались с вопросом о смене гражданства и выступлениях за сборную Венгрии.

"Я родом из Мукачево, у меня есть венгерские корни. Со мной контактировали, выходили на связь (о возможности играть за сборную Венгрии. – прим. Футбол 24). Но конкретного шага с их стороны нет.

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Но, в первую очередь, это важный вопрос, который я буду обсуждать со своей семьей, думать о плюсах и минусах. Хочу играть в сборной, но прежде всего надо прогрессировать и идти вперед. Этот шаг не очень серьезно рассматривал. Для меня Украина – родная страна. Хотел бы играть за эту сборную", – сказал Харатин в программе Профутбол.

Украинец в текущем сезоне провел в составе Фради 21 матч, забив один гол. В чемпионате Венгрии Ференцварош идет на втором месте, имея в активе 26 очков и уступая Фехервару только по дополнительным показателям. Отметим, что у команды Сергея Реброва есть одна игра в запасе.

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