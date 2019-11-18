Харатін розповів, що отримував пропозицію грати за збірну Угорщини

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін заявив, що до нього зверталися з питанням про зміну громадянства і виступи за збірну Угорщини.

"Я родом з Мукачева, у мене є угорське коріння. Зі мною контактували, виходили на зв'язок (щодо можливості грати за збірну Угорщини. – прим. Футбол 24). Але конкретного кроку з їхнього боку немає.

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Але, в першу чергу, це важливе питання, яке я буду обговорювати зі своєю сім'єю, думати про плюси і мінуси. Хочу грати в збірній, але перш за все треба прогресувати і йти вперед. Цей крок не дуже серйозно розглядав. Для мене Україна – рідна країна. Хотів би грати за цю збірну", – сказав Харатін у програмі Профутбол.

Українець в поточному сезоні провів у складі Фраді 21 матч, забивши один гол. У чемпіонаті Угорщини Ференцварош йде на другому місці, маючи в активі 26 очок і поступаючись Фехервару лише за додатковими показниками. Відзначимо, що у команди Сергія Реброва є одна гра в запасі.

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