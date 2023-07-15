Товарищеский матч

Марсель – Ним – 2:0

Голы: Витинья, 50, 74

Марсель начал подготовку к новой кампании. Первым соперником команды Малиновского стал Ним, вылетевший из Лиги 2. Для нового наставника провансальцев Марселино эта встреча стала дебютом на тренерской скамье французского клуба.

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С первых минут матча испанский специалист выпустил Малиновского, часто менявшего позиции в схеме 4-4-2. Наш полузащитник хорошо вошел в игру. На 12-й минуте Руслан опасно подал с углового и голкипер Ниму едва справился с мячом. Еще через мгновение Малиновский сделал хорошую передачу на Верету, но тот не смог удачно пробить. На 27 минуте украинец нашел пасом Ундера, но турок не переиграл вратаря соперника.

После перерыва Малиновского заменили. Марселино выпустил на поле 10 новых игроков, включая летнего новичка Кондогбия. План испанца сработал Витинья уже на 49-й минуте открыл счет, а под занавес встречи оформил дубль.

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