"Отказался б ли я, если бы сейчас позвали в Динамо? Рассматривал бы такое предложение, почему нет? Я вырос в Динамо. Взвесил бы все за и против. Мне 26, я должен думать о развитии карьеры", – цитирует Харатина FanDay.

Харатин продлил контракт с Ференцварошем

Напомним, 26-летний полузащитник является воспитанником "бело-синих", в структуре которых находился 4 года, после чего перебрался в Зарю. Убедительные выступления за луганчан поспособствовали трансферу в Ференцварош в 2019 году.

С "Фради" Игорь Харатин уже успел завоевать три чемпионства подряд. Недавно он продлил сотрудничество с венграми еще на один год – до лета 2022-го.

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