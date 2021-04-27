Хавбек Ференцвароша і збірної України розповів, як ставиться до ймовірного переходу у київський гранд.

"Чи відмовився я б, якби зараз покликали в Динамо? Розглядав би таку пропозицію, чому ні? Я виріс у Динамо. Зважив би всі за і проти. Мені 26, я повинен думати про розвиток кар'єри", – цитує Харатіна FanDay.

Харатін продовжив контракт з Ференцварошем

Нагадаємо, 26-річний півзахисник є вихованцем "біло-синіх", у структурі яких перебував 4 роки, після чого перебрався у Зорю. Переконливі виступи за луганців посприяли трансферу у Ференцварош в 2019 році.

З "Фраді" Ігор Харатін вже встиг завоювати три чемпіонства поспіль. Нещодавно він пролонгував співпрацю з угорцями ще на один рік – до літа 2022-го.

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