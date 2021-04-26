Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин подписал новое соглашение с венгерским клубом, сообщает официальный сайт "Фради".

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Контракт продлен на 1 год – он будет действовать до 30 июня 2022 года.

Напомним, Харатин перешел в Ференцварош в январе 2019-го из луганской Зари за 600 тысяч евро. За это время он трижды становился чемпионом Венгрии.

В текущем сезоне украинец провел в футболке венгерского клуба 36 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает полузащитника сборной Украины в 2,5 млн евро.

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