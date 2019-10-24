Харатін: Ференцварош приїхав у Москву тільки за перемогою

Український півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін розповів про завдання своєї команди на матч 3 туру Ліги Європи проти московського ЦСКА.

"Ми приїхали тільки за перемогою. Кожна команда повинна ставити таку мету.

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У нас вже була теорія про ЦСКА, нам показали сильні і слабкі сторони. Це добре збалансована команда, яка любить атакувати і добре використовує пресинг. ЦСКА виділяється командними діями, хоча є і окремі гравці високого рівня, які виділяються", – цитує Харатіна офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, матч ЦСКА – Ференцварош відбудеться сьогодні в Москві, початок – о 19:55.

Після двох турів підопічні Сергія Реброва посідають 3 місце в групі, маючи у своєму активі 1 очко. Москвичі очок не набрали, тож замикають турнірну таблицю квартету Н.

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