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Харатін: Ференцварош приїхав у Москву тільки за перемогою

10:23 589 Читать на русском
Харатін: Ференцварош приїхав у Москву тільки за перемогою
Сергій Ребров та Ігор Харатін / ФК Ференцварош

Український півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін розповів про завдання своєї команди на матч 3 туру Ліги Європи проти московського ЦСКА.

 

"Ми приїхали тільки за перемогою. Кожна команда повинна ставити таку мету.

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У нас вже була теорія про ЦСКА, нам показали сильні і слабкі сторони. Це добре збалансована команда, яка любить атакувати і добре використовує пресинг. ЦСКА виділяється командними діями, хоча є і окремі гравці високого рівня, які виділяються", – цитує Харатіна офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, матч ЦСКА – Ференцварош відбудеться сьогодні в Москві, початок – о 19:55.

Після двох турів підопічні Сергія Реброва посідають 3 місце в групі, маючи у своєму активі 1 очко. Москвичі очок не набрали, тож замикають турнірну таблицю квартету Н.

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Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи
08:00
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Теги
Ліга Європи Ференцварош Ференцварош Ігор Харатін Ігор Харатін Українці за кордоном ЦСКА Москва - Ференцварош
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