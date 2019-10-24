Ребров пожаловался на нехватку опыта игроков Ференцвароша перед матчем с ЦСКА

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров перед матчем против московского ЦСКА в 3 туре Лиги Европы оценил шансы своей команды на выход в плей-офф.

"Нужно концентрироваться на каждом матче, набирать очки. Конечно, я бы хотел, и мы стараемся выйти из группы, но это непросто, ведь у игроков практически нет опыта выступлений в этом турнире. Но в каждом матче мы будем достойно играть, достойно представлять Венгрию и пытаться набирать очки.

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Я действительно рад работать в этой команде. Я знаю ее историю. Это самая титулованная команда Венгрии. Она заслуживает того, чтобы играть в Лиге Европы. Мы не были здесь 15 лет. В прошлом сезоне мы выиграли чемпионат Венгрии, попали в Лигу Европы. Я считаю, это большой успех для Ференцвароша и подарок болельщикам, которые, как видите, заполняют стадион. Они заслужили эти победы.

Это клуб с огромной армией болельщиков, отличной инфраструктурой. Это не только футбольный клуб. У нас на базе более 20 видов спорта. Многие успехи в Ференцвароша не только в футболе. Приятно представлять такой клуб в Венгрии и на международной арене", – цитирует Реброва официальный сайт УЕФА.

Напомним, после двух туров Ференцварош имеет в своем активе 1 очко. Лидируют в группе Н Лудогорец и Эспаньол, в которых 6 и 4 очка соответственно, ЦСКА – на четвертом месте с нулем набранных баллов.

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