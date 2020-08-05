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Хамес снова близок к Атлетико – "матрасники" серьезно сэкономят

13:15 - Читати українською
Хамес снова близок к Атлетико – "матрасники" серьезно сэкономят
Хамес и Зидан / EFE

Полузащитник Хамес Родригес этим летом может сменить клубную прописку в пределах испанской столицы, оформив переход из Реала в Атлетико.

Колумбиец сменит Бернабеу на Ванда Метрополитано. Об этом журналист Педро Пабло Паррадо заявил в программе El Golazo de Gol.

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Трансфер Хамеса обойдется Атлетико всего в 10-15 млн евро. Атакующий хавбек за еще один год под руководством Зинедина Зидана понял, что не сможет завоевать место в основе. В прошлом году "матрасники" фактически договорились о переходе Хамеса за ориентировочно 50 млн, но в последний момент президент "сливочных" Флорентино Перес заблокировал трансфер.

В сезоне 2019/20 Родригес провел лишь 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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