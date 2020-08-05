Хамес знову близький до Атлетіко – "матрацники" серйозно зекономлять

Півзахисник Хамес Родрігес цього літа може змінити клубну прописку в межах іспанської столиці, оформивши перехід із Реала до Атлетіко.

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Трансфер Хамеса коштуватиме Атлетіко всього 10-15 млн євро. Атакувальний хавбек за ще один рік під керівництвом Зінедіна Зідана зрозумів, що не зможе вибороти місце в основі. Минулоріч "матрацники" фактично домовилися про перехід Хамеса за орієнтовно 50 млн, але в останню мить президент "вершкових" Флорентіно Перес заблокував трансфер.

У сезоні 2019/20 Родрігес провів лише 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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