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Хамес: Сейчас много слухов относительно моего будущего, но я хочу остаться в Баварии

21:16 42 Читати українською
Хамес: Сейчас много слухов относительно моего будущего, но я хочу остаться в Баварии
Родригес / фото ФК Бавария

Полузащитник Баварии Хамес Родригес развеял слухи о возможном возвращении в мадридский Реал.

"Думаю, что мое будущее связано с Баварией. Сейчас в СМИ много слухов относительно моего будущего, однако все мои мысли сейчас о мюнхенскую Баварию.

В этом году я хочу помочь своему клубу завоевать как можно больше трофеев. У нас замечательная команда. Хотелось бы выиграть Лигу Чемпионов в составе Баварии.

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Хочу ли я, чтобы мюнхенцы выкупили мой контракт у Реала? Да, Бавария – большой клуб, лучший в мире.

Было бы неплохо остаться здесь на годы, ведь в Баварии я чувствую любовь и доверие", – цитирует Хамеса Daily Mail.

Отметим, мадридский Реал отдал колумбийца в аренду на два года с правом первоочередного выкупа футболиста.

К слову, в последнее время в прессе стали появляться сообщения о желании Реала вернуть Хамеса. "Сливочные" видят Хамеса в качестве замены Роналду, который покинул клуб.

Ранее о том, что Хамес останется в Баварии сообщил президент "Ротэн" Карл-Хайнц Румменигге.

В сезоне 2017/18 колумбиец сыграл за Баварию 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей.

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