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Миятович: Роналду покинул Реал-за сложных отношений с Пересом

20:49 16 Читати українською
Миятович: Роналду покинул Реал-за сложных отношений с Пересом
Криштиану Роналду и Флорентино Перес / Goal

Бывший нападающий Реала Предраг Миятович рассказал свою версию, почему Криштиану Роналду решил покинуть "сливочных".

"Думаю, решение покинуть Реал было непростым для Роналду. Возможно, причиной ухода Роналду из Мадрида стали сложные отношения португальца с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.

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Мне трудно судить, что там произошло, но со стороны казалось, что там были серьезные проблемы, а отношения между ними были сложные", – рассказал Миятович AS.

Напомним, Криштиану Роналду перешел из Реала в Ювентус во время этого трансферного окна.

Переход португальца обошелся Юве около 105 млн евро. Криштиану подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Предраг Миятович
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