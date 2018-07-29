Миятович: Роналду покинул Реал-за сложных отношений с Пересом

Бывший нападающий Реала Предраг Миятович рассказал свою версию, почему Криштиану Роналду решил покинуть "сливочных".

"Думаю, решение покинуть Реал было непростым для Роналду. Возможно, причиной ухода Роналду из Мадрида стали сложные отношения португальца с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.

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Мне трудно судить, что там произошло, но со стороны казалось, что там были серьезные проблемы, а отношения между ними были сложные", – рассказал Миятович AS.

Напомним, Криштиану Роналду перешел из Реала в Ювентус во время этого трансферного окна.

Переход португальца обошелся Юве около 105 млн евро. Криштиану подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

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