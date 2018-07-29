Хамес: Зараз багато чуток щодо мого майбутнього, проте я хочу залишитися в Баварії

Півзахисник Баварії Хамес Родрігес розвіяв чутки щодо можливого повернення у мадридський Реал.

"Думаю, що моє майбутнє пов'язане з Баварією. Зараз в ЗМІ багато чуток щодо мого майбутнього,проте всі мої думки зараз про мюнхенську Баварію.

В цьому році я хочу допомогти своєму клубу завоювати якомога більше трофеїв. У нас чудова команда. Хотілося б виграти Лігу Чемпіонів у складі Баварії.

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Чи хочу я, щоб мюнхенці викупили мій контракт у Реала? Так, Баварія – великий клуб, найкращий у світі.

Було б непогано залишитись тут на роки, адже у Баварії я відчуваю любов та довіру", – цитує Хамеса Daily Mail.

Відзначимо, мадридський Реал віддав колумбійця в оренду на два роки з правом першочергового викупу футболіста.

До слова, останнім часом у пресі почали з'являтись повідомлення про бажання Реала повернути футболіста. "Вершкові" бачать Хамеса у якості заміни Роналду, який покинув клуб.

Раніше про те, що Хамес залишиться в Баварії повідомив президент "ротен" Карл-Хайнц Румменігге.

У сезоні 2017/18 колумбієць зіграв за Баварію 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів.

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