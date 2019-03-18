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Хамес признался, что чувствует себя счастливым в Баварии

14:05 20 Читати українською
Хамес признался, что чувствует себя счастливым в Баварии
Хамес Родригес / Фото: соцсети

Хавбек Баварии Хамес Родригес рассказал о своем будущем.

"Никто не знает, что будет в будущем. Клубы ведут переговоры. Я счастлив в Баварии, чувствую себя здесь комфортно. Ковач – хороший тренер. Я уверен, что мы можем выиграть много титулов под его руководством", – цитирует Хамеса Родригеса Goal.com.

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Напомним, колумбийский полузащитник выступает за Баварию на правах аренды, контракт Хамеса принадлежит Реалу. Немецкий клуб имеет право выкупа футболиста за 42 миллиона евро.

В текущем сезоне колумбиец провел за Баварию 27 матчей во всех турнирах, где отличился 7-ю голами и 6-ю ассистами.

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Теги
Хамес Родригес Хамес Родригес Бавария Бавария Германия
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