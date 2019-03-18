Хамес зізнався, що почувається щасливим у Баварії

Хавбек Баварії Хамес Родрігес розповів про своє майбутнє.

"Ніхто не знає, що буде в майбутньому. Клуби ведуть переговори. Я щасливий в Баварії, відчуваю себе тут комфортно. Ковач – хороший тренер. Я впевнений, що ми можемо виграти багато титулів під його керівництвом", – цитує Хамеса Родрігеса Goal.com.

Реал продасть Хамеса за однієї умови – відома сума відступних

Нагадаємо, колумбійський хавбек виступає за Баварію на правах оренди, контракт Хамеса належить Реалу. Німецький клуб має право викупу футболіста за 42 мільйони євро.

В поточному сезоні колумбієць провів за Баварію 27 матчів в усіх турнірах, де відзначився 7-ма голами та 6-ма асистами.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0