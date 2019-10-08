Хамес пожертвовал вызовом в сборную Колумбии ради Реала

Хавбек мадридского Реала Хамес Родригес решил пропустить ближайшие матчи своей сборной и остался в клубе.

Колумбийский полузащитник настроен на серьезную борьбу за место в основе команды Зинедина Зидана, информирует AS.

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Хамес попросил главного тренера "кофейных" Карлуша Кейруша не вызывать его на ближайшие матчи команды против Чили (12 октября) и Алжира (15 октября). 28-летний игрок хочет сконцентрироваться на тренировках за клуб и доказать Зидану, что он достоин места в старте Реала. Сейчас Хамес не может похвастаться стабильными позициями в команде и удовлетворяется в основном выходами на замену.

К слову, в последнем матче Примеры против Гранады колумбиец смог отличиться голом, хотя провел на поле всего десять минут.

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