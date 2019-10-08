Бейл снова хочет покинуть Реал – у валлийской звезды очередной конфликт с Зиданом

Вингер Реала Гарет Бейл в который раз демонстрирует недовольство своим статусом в команде Зинедина Зидана.

Валлиец настроен покинуть мадридский клуб из-за напряженных отношений с Зинедином Зиданом, информирует AS.

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Бейл был крайне раздражен решением француза оставить его вне заявки на матч Лиги чемпионов против Брюгге, который закончился ничьей 2:2. Отношения тренера и игрока и до того не были слишком теплыми, а теперь они на грани открытого конфликта. К тому же, 30-летний вингер не забыл желание Зидана выгнать его из клуба летом.

Бейл уже дал своему агенту Джонатану Барнетту задание подыскивать новое место работы. Напомним, летом звезда Реала вел переговоры с китайским Цзянсу Сунин, однако в последний момент переход сорвался.

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