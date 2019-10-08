Хамес пожертвував викликом у збірну Колумбії заради Реала

Хавбек мадридського Реала Хамес Родрігес вирішив пропустити найближчі матчі своєї національної збірної і залишився у клубі.

Колумбійський півзахисник налаштований на серйозну боротьбу за місце в основі команди Зінедіна Зідана, інформує AS.

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Хамес попросив головного тренера "кавових" Карлуша Кейруша не викликати його на найближчі матчі команди проти Чилі (12 жовтня) і Алжиру (15 жовтня). 28-річний гравець хоче сконцентруватись на тренуваннях за клуб і довести Зідану, що він гідний місця у старті Реала. Наразі Хамес не може похвалитися стабільними позиціями в команді і задовольняється здебільшого виходами на заміну.

До слова, в останньому матчі Прімери проти Гранади колумбієць зміг відзначитися голом, хоча провів на полі всього десять хвилин.

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