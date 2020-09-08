"Я очень счастлив быть в этом большом клубе, клубе с потрясающей историей, а также с тренером, который знает меня очень хорошо. Я хочу творить большие дела здесь – в частности, завоевать трофеи, что является целью для каждого.

Хамес официально перешел в Эвертон

Я перешел сюда, чтобы стать сильнее, стать лучше. Также я пришел сюда, чтобы помочь команде побеждать, играть в хороший футбол – привлекательный футбол. Я уверен, что с Карло (Анчелотти – Футбол 24) и его помощниками мы способны вершить великие дела, а его присутствие было одним из ключевых факторов при принятии решения о трансфере. Я пережил замечательные мгновения во время работы с ним в двух разных клубах. Это серьезный аргумент для перехода.

Я победитель, настоящий победитель. Я вижу планы, вижу, что здешний проект очень серьезный. Все настроены серьезно. Думаю, что такое отношение и желание завоевать трофеи могут привести нас к ним", – цитирует хавбека официальный сайт клуба.

Отметим, что Хамес Родригес подписал с "ирисками" контракт по схеме 2+1. Его трансфер обошелся Эвертону ориентировочно в 22 млн фунтов.

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