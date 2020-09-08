"Я надзвичайно щасливий бути в цьому великому клубі, клубі з приголомшливою історією, а також з тренером, який знає мене дуже добре. Я прагну творити великі справи тут – зокрема, здобути трофеї, що є ціллю для кожного.

Хамес офіційно перейшов до Евертона

Я перейшов сюди, щоб стати сильнішим, стати кращим. Також я прийшов сюди, щоб допомогти команді перемагати, грати в хороший футбол – привабливий футбол. Я впевнений, що з Карло (Анчелотті – Футбол 24) та його помічниками, ми здатні вершити значні справи, а його присутність була одним із ключових факторів при прийнятті рішення про трансфер. Я пережив чудові миттєвості під час роботи з ним у двох різних клубах. Це серйозний аргумент для переходу.

Я переможець, справжній переможець. Я бачу плани, бачу, що тутешній проект дуже серйозний. Усі налаштовані серйозно. Думаю, що таке ставлення і бажання здобувати трофеї можуть привести нас до них", – цитує хавбека офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що Хамес Родрігес підписав із "ірисками" контракт за схемою 2+1. Його трансфер коштував Евертону орієнтовно 22 млн фунтів.

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