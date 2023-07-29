Сан-Паулу на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшей звездой мадридского Реала Хамесом Родригесом. Сообщается, что соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Экс-звезда Реала нашел новый клуб – осталось подписать контракт

Согласно порталу UOL, Хамес всё ещё находится у себя дома в Колумбии. Он должен прибыть в Бразилию в ближайшие дни. Таким образом, клуб не сможет его представить болельщикам в воскресенье перед домашней игрой с Баией.

Сообщается, что Сан-Паулу вёл с Хамесом переговоры больше месяца. Игрок ждал предложений из Европы, но так и не дождался – в конце концов, ему ничего не оставалось, кроме как согласиться на переезд в Бразилию.

В клубе надеются, что колумбиец сможет дебютировать за Сан-Паулу в полуфинале Кубка Бразилии против Коринтианс.