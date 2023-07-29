Хамес офіційно знайшов новий клуб – він неохоче підписав із ним контракт
Атакувальний півзахисник Хамес Родрігес перейшов у бразильський Сан-Паулу.
Сан-Паулу на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишньою зіркою мадридського Реала Хамесом Родрігесом. Повідомляється, що угода розрахована до літа 2025 року.
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Згідно з порталом UOL, Хамес все ще перебуває у себе вдома в Колумбії. Він має прибути до Бразилії найближчими днями. Таким чином, клуб не зможе його представити вболівальникам у неділю перед домашньою грою з Байєю.
Повідомляється, що Сан-Паулу вів із Хамесом переговори понад місяць. Гравець чекав пропозицій з Європи, але так і не дочекався – зрештою, йому нічого не залишалося, окрім як погодитися на переїзд до Бразилії.
У клубі сподіваються, що колумбієць зможе дебютувати за Сан-Паулу в півфіналі Кубка Бразилії проти Корінтіанс.