Сан-Паулу на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишньою зіркою мадридського Реала Хамесом Родрігесом. Повідомляється, що угода розрахована до літа 2025 року.

Екс-зірка Реала знайшов новий клуб – залишилось підписати контракт

Згідно з порталом UOL, Хамес все ще перебуває у себе вдома в Колумбії. Він має прибути до Бразилії найближчими днями. Таким чином, клуб не зможе його представити вболівальникам у неділю перед домашньою грою з Байєю.

Повідомляється, що Сан-Паулу вів із Хамесом переговори понад місяць. Гравець чекав пропозицій з Європи, але так і не дочекався – зрештою, йому нічого не залишалося, окрім як погодитися на переїзд до Бразилії.

У клубі сподіваються, що колумбієць зможе дебютувати за Сан-Паулу в півфіналі Кубка Бразилії проти Корінтіанс.