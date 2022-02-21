Полузащитник Аль-Райяна Хамес Родригес признался, кто стал причиной его перехода из Эвертона в катарский клуб.

"Я хотел бы пробыть в Эвертоне гораздо длиннее. Это поразительный клуб, болельщики невероятные, но я столкнулся с тренером (Рафаэль Бенитес – прим.), который не хотел на меня рассчитывать.

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Я хотел быть в Эвертоне. К сожалению, тренер не хотел на меня рассчитывать", – приводит слова Хамеса Родригеса журналист Фабрицио Романо.

Добавим, что колумбиец выступал за Эвертон в течение сезона 2020/21 и был лидером команды Анчелотти, но с приходом Рафы Бенитеса покинул "ирисок".

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