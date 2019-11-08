Хамес может оказаться в АПЛ

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и лондонского Тоттенхэма.

Атакующий хавбек может перебраться на Туманный Альбион в зимнее трансферное окно, сообщает The Express.

Хамес воспользовался услугами суррогатной матери для рождения ребенка – ранее он расстался с сестрой Оспины

По информации издания, на Хамеса претендуют сразу 2 представителя топ-6 английской Премьер-лиги – МЮ и Тоттенхэм. Колумбиец стремится покинуть Бернабеу в январе, поскольку не имеет доверия тренера "сливочных" Зинедина Зидана. Предыдущие 2 сезона полузащитник провел в аренде Баварии, а прошлым летом мог оказаться в Наполи или мадридском Атлетико.

В сезоне 2019/20 Хамес Родригес провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

Іспанська м'яcорубка: хто виграє найбільш конкурентну лігу за останні 20 років, або Барса та Реал у серйозному лайні