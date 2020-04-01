Хамес имеет три варианта продолжения карьеры – появился неожиданный фаворит в борьбе за игрока

Полузащитник Реала Хамес Родригес может покинуть королевский клуб в следующее трансферное окно – игрок получил новые варианты развития карьеры.

Арсенал, Эвертон и Вулверхэмптон намерены подписать Родригеса, сообщает Marca.

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По информации издания, больше всего шансов подписать колумбийца имеет Эвертон. Причиной этому послужили хорошие отношения между Хамесом и наставником "ирисок" Карло Анчелотти. Ранее сообщалось, что Реал не помешает трансферу игрока.

К слову, в текущем сезоне Родригес провел за Реал лишь 13 поединков, записав в свой актив гол и 2 результативные передачи.

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