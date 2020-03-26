Зидан запланировал грандиозную чистку – Реал покинут 7 игроков

Мадридский Реал во время летнего трансферного окна попытается избавиться от ненужных исполнителей.

Пока европейский футбол парализован пандемией коронавируса, президент Реала Флорентино Перес и наставник команды Зинедин Зидан уже занимаются формированием состава на следующий сезон, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, Сантьяго Бернабеу могут покинуть минимум семь игроков. Еще предстоит определиться с позицией второго голкипера, на которую претендует Андрей Лунин, а Лука Модрич сам будет решать, оставаться ли в Мадриде.

В то же время, нужно искать новый клуб Альваро Одриосоле, который текущую кампанию проводит в Баварии на правах аренды, поскольку летом Реал планирует вернуть из Дортмунда Ашрафа Хакими. Марсело также стоит задуматься о будущем, особенно на фоне слухов о подписании Дэвида Алабы.

Также Зидан не рассчитывает на Мариано Диаса, Луку Йовича, Начо, Хамеса Родригеса и Гарета Бейла. Покупателей на этих футболистов пока нет, но Реал будет готов идти на уступки в переговорах, только б от них избавиться.

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