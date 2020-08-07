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Хамес больше не сыграет за Реал и ищет новый клуб – уже есть фаворит

09:28 - Читати українською
Хамес больше не сыграет за Реал и ищет новый клуб – уже есть фаворит
Хамес Родригес / ФК Реал Мадрид

Колумбийский полузащитник продолжит карьеру в другом клубе. Сезон 2019/20 стал последним для Хамеса в футболке Реала.

Хамес Родригес продолжает поиски нового клуба. 29-летний хавбек сборной Колумбии покинет Реал в текущее трансферное окно, несмотря на еще год действующего контракта, информирует AS.

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Зинедин Зидан не взял Хамеса на поединок Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Даже если "сливочные" отыграются после домашнего поражения и выйдут в четвертьфинал, то колумбиец все равно больше не наденет футболку Реала. На него претендуют Атлетико, ПСЖ и Арсенал – именно "канониры" стали фаворитами на подписание опытного хавбека.

Полузащитник присоединился к Реалу в 2014 году из Монако за 80 млн евро. В общем провел 125 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 42 ассиста.

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