Хамес більше не зіграє за Реал та шукає новий клуб – вже є фаворит

Колумбійський півзахисник продовжить кар'єру в іншому клубі. Сезон 2019/20 став останнім для Хамеса у футболці Реала.

Хамес Родрігес продовжує пошуки нового клубу. 29-річний хавбек збірної Колумбії покине Реал у поточне трансферне вікно попри ще рік чинного контракту, інформує AS.

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Зінедін Зідан не взяв Хамеса на поєдинок Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Навіть якщо "вершкові" відіграються після домашньої поразки та вийдуть у чвертьфінал, то колумбієць все одно більше не одягне футболку Реала. На нього претендують Атлетіко, ПСЖ та Арсенал – саме "каноніри" стали фаворитами на підписання досвідченого хавбека.

Півзахисник приєднався до Реала у 2014 році з Монако за 80 млн євро. Загалом провів 125 матчів, у яких забив 37 голів та віддав 42 асисти.

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