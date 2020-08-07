Манчестер Сити – Реал: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Реал Мадрид

7 августа, 22:00. Манчестер, Сити оф Манчестер. Первый матч – 2:1

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Лига чемпионов наконец-то возвращается после длительного отсутствия. Первый же игровой день порадует шикарной вывеской – Манчестер Сити в дуэли за четвертьфинал будет противостоять Реалу.

После выездной победы на Сантьяго Бернабеу (2:1) "горожане" подходят к ответному матчу фаворитом противостояния. Голы Жезуса и де Брюйне позволили команде Гвардиолы чувствовать себя увереннее перед ответным матчем, ожидания которого затянулось на неполных 5 месяцев из-за пресловутой пандемии коронавируса. Для выхода в следующую стадию Реалу нужно побеждать с разницей в два мяча, или же со счетом 3:2, 4:3 и т.д.

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Реал после возобновления сезона в Ла Лиге сумел опередить Барселону и стал чемпионом Испании. Как признался Зинедин Зидан, эта победа для него даже дороже, чем триумф в Лиге чемпионов. Впрочем, это вовсе не значит, что мадридцы проигнорируют возможность выйти для начала в четвертьфинал ЛЧ. Нет никаких сомнений, что "сливочные" будут сражаться до конца даже с учетом серьезных кадровых потерь.

Самая главная проблема – это дисквалификация Серхио Рамоса, который был удален в первом поединке. Капитан прибыл в Англию вместе с командой, но не сможет помочь своим партнерам на футбольном поле. 34-летний Рамос провел один из лучших сезонов в карьере, а его отсутствие значительно ослабит королевский клуб в матче против команды Гвардиолы. Кроме Рамоса, не сыграют и Бейл с Хамесом, которых Зидан банально не взял в Англию. Не поможет Реалу и Мариано Диас, у которого обнаружили коронавирус, но его отсутствие точно не назовешь весомой потерей.

Манчестер Сити впервые за последние 3 года не выиграл чемпионат Англии, отдав титул феноменальному в этом сезоне Ливерпулю. Понятно, что "горожане" давно сделали ставку на Лигу чемпионов, победой в которой перечеркнут все неудачи в сезоне 2019/20. Впрочем, пройти Реал будет непросто даже с учетом выездной победы – после карантина команда Зидана демонстрировала роскошную форму, выиграв 10 матчей подряд. Лишь в последнем туре уже в статусе чемпиона Реал подарил Леганесу ничью. Да и сам Манчестер Сити не может похвастаться надежностью в защите – в последних 11 матчах плей-офф Лиги чемпионов команда Гвардиолы не пропускала лишь в двух. Тем более, что вице-чемпион Англии тоже несет потери – в частности, точно не сыграет Серхио Агуэро, который продолжает восстанавливаться от повреждения.

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Не стоит игнорировать и тот факт, что чемпионат Испании завершился на неделю раньше, чем АПЛ. Соответственно, у Реала было немного больше времени для подготовки к игре против Сити. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что "горожане" потеряли турнирную мотивацию в чемпионате еще несколько месяцев назад.

Отдельного внимания заслуживает и наш Александр Зинченко. Бенжамен Менди, который является главным конкурентом украинца на позиции левого защитника, пропустит поединок из-за дисквалификации. Казалось бы, все карты в руках Александра, но в последних матчах сезона Гвардиола наигрывал на этой позиции Жоау Канселу, играющего на противоположном фланге. Поскольку Манчестер Сити благодаря победе в первом поединке может сконцентрироваться на игре вторым номером, то, скорее всего, с первых минут выйдет именно Канселу, а Зинченко начнет игру в запасе.

Статистика противостояния и интересные факты

– Команды провели между собой 7 матчей. Трижды выиграл Реал, дважды – Манчестер Сити, а еще 2 матча завершились миром. Разница мячей – 11:10 в пользу мадридцев.

– Хосеп Гвардиола после ухода из Барселоны еще ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. В последний раз испанец поднимал над головой "ушастого" еще в 2011 году.

– Зинедин Зидан никогда не вылетал из Лиги чемпионов в статусе тренера. Француз уже трижды выиграл самый престижный клубный турнир Европы, а в сезоне 2018/19 возглавил Реал уже после вылета мадридцев из ЛЧ. Таким образом, Гвардиола может стать первым тренером в истории, который помешает Зидану триумфовать в Лиге чемпионов.

– Победитель данного противостояния в четвертьфинале сыграет против сильнейшего в паре Ювентус – Лион.

Кадровая ситуация

Травмированные: Агуэро – Мариано Диас (коронавирус)

Дисквалифицированные: Менди – Рамос

Отсутствуют по другим причинам: Бейл, Хамес Родригес

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Канселу – Родри, Давид Силва, де Брюйне – Марез, Жезус, Стерлинг

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитао, Менди – Каземиро, Кроос, Модрич – Асенсио, Бензема, Азар.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Безусловно, форма Реала в чемпионате Испании достойна уважения и восхищения, но среди соперников команды Зидана не было ни одного оппонента уровня Ман Сити. С учетом дисквалификации Рамоса задача Реала еще больше осложнилось – ожидаем, что Ман Сити сможет впервые выбить Зидана из Лиги чемпионов и пройти в следующую стадию.

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