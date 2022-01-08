Евертон не без зусиль здолав Халл Сіті у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії, а Віталій Міколенко провів усі 120 хвилин на полі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Початок матчу вийшов невдалим для Миколенка – українець разом з Греєм заробив штрафний вже на 1 хвилині, з якого і відкрили рахунок у зустрічі. Демарай досить швидко виправився за свою помилку, обігрався з Гордоном та зрівняв рахунок. До перерви Андре Гомеш вивів "ірисок" вперед.

Евертон продерся в 1/16 Кубка Англії – Миколенко помилився під час пропущеного, міг забити і став найкращим у захисті

До кінця основного часу "тигри" знову зрівняли рахунок – Лонгман вишуканим обвідним ударом влучив у дальній кут. Гра перейшла в овертайм, де сильнішим виявилась команда Миколенка – Таунсенд ударом з-за меж штрафного приніс перемогу.