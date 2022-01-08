Дебют Миколенка в Англії у відеоогляді матчу Халл Сіті – Евертон – 2:3
Евертон не без зусиль здолав Халл Сіті у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії, а Віталій Міколенко провів усі 120 хвилин на полі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Початок матчу вийшов невдалим для Миколенка – українець разом з Греєм заробив штрафний вже на 1 хвилині, з якого і відкрили рахунок у зустрічі. Демарай досить швидко виправився за свою помилку, обігрався з Гордоном та зрівняв рахунок. До перерви Андре Гомеш вивів "ірисок" вперед.
Евертон продерся в 1/16 Кубка Англії – Миколенко помилився під час пропущеного, міг забити і став найкращим у захисті
До кінця основного часу "тигри" знову зрівняли рахунок – Лонгман вишуканим обвідним ударом влучив у дальній кут. Гра перейшла в овертайм, де сильнішим виявилась команда Миколенка – Таунсенд ударом з-за меж штрафного приніс перемогу.